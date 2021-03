In vista della gara di domenica pomeriggio contro la Juventus, l'allenatore del Benevento Pippo Inzaghi sta preparando una vera e propria gabbia intorno a Cristiano Ronaldo. E' lui il pericolo numero uno per la difesa giallorossa, l'allenatore schiererà a tre con, da sinistra a destra, Tuia, Caldirola e Barba. Queste sono le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, secondo il quale sarà l'ex laziale Alessandro Tuia ad occuparsi principalmente di CR7: il difensore lo aspetterà sulla trequarti, aiutato anche dal raddoppio dei centrocampisti in particolare Hetemaj.