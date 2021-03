Pippo Inzaghi ha analizzato così la vittoria contro la Juventus: "Non capiterà tante altre volte di fare quattro punti contro la Juve tra andata e ritorno - ha detto a Sky - Ai ragazzi ho detto che se in B avevamo fatto 8 record si poteva sperare di pareggiare a Torino. Vincere era difficile. Sono stati straordinari, prima di giocare ho detto loro che li ringrazierò a vita per quello che mi stanno dando, al di là di quello che succederà. Siamo un gruppo vero, uniti, e sono contento per i miei ragazzi. Per scaramanzia mi ero già preparato il discorso in caso di sconfitta, ma la partita di oggi per me diventerà da incorniciare. Io però di belle giornate ne ho già passate, oggi sono contento per i ragazzi, per il presidente e per i tifosi, che saranno ulteriormente orgogliosi di questa squadra che lotta sempre fino all'ultima goccia di sudore".