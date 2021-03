Dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus ha effettuato sette tiri nello specchio in questo incontro: dal 2004/05 solo contro l’Inter nel 2017 (otto) e la Sampdoria nel 2005 (10) i bianconeri hanno effettuato più conclusioni nello specchio senza trovare il gol in una gara interna di Serie A. Il Benevento ha trovato il gol con l’unico tiro nello specchio effettuato in questo match. La Juventus non restava a secco di reti in una gara casalinga di campionato da dicembre 2020 contro la Fiorentina, in occasione della sua ultima sconfitta interna in Serie A. Il Benevento è la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Juventus in entrambi i match di uno stesso campionato dalla Sampdoria 2012/13, ed è la prima squadra neopromossa ad aver mantenuto la porta inviolata sul campo della Juventus in Serie A dal Siena nel febbraio 2012".