L'impresa del Benevento, la disfatta della Juventus. I bianconeri crollano all'Allianz Stadium contro i giallorossi ai quali basta il minimo sforzo - gol di Gaich - per ottenere il massimo risultato.in casa aveva totalizzato sette vittorie consecutive in campionato e, più in generale, l'unico ko a Torino in questa stagione era arrivato il 22 dicembre 2020 in quel brutto 0-3 contro la Fiorentina prima della sosta natalizia.