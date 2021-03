I sorrisi sotto le mascherine nel tunnel, l’ingresso allo Stadium, le riprese di più di 40mila posti vuoti ed un sole quasi primaverile. È questa l’atmosfera che accompagna la sfida tra, in programma alle 15, cruciale per mettere pressione a chi sta davanti e soprattutto per dare continuità ai risultati. Pirlo schiera una formazione a trazione anteriore ( QUI il live della gara), con, dal primo minuto. Dietro ci sarà Bernardeschi a raccogliere l’eredità di Alex Sandro.