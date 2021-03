La Juventus sta per scendere in campo contro il Benevento in una sfida in cui la squadra di Pirlo cerca continuità per dare concretezza al sogno rimonta scudetto. Nonostante sia tornato in gruppo ad allenarsi, Buffon resta in panchina e in porta giocherà Szczesny. Torna Bernardeschi come terzino; in mezzo Arthur a dare equilibrio. Kulusevski partirà largo mentre davanti spazio alla ormai collaudata coppia Cristiano Ronaldo-Morata.



Queste le scelte di Pirlo e Inzaghi:



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, McKennie, Bentancur, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo



BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Caldirola, Tuia, BArba; Tello, Viola, Improta, Ionita, Hetemaj; Gaich, Lapadula. A disp. Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello, Dabo, Insigne, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau. All. Inzaghi