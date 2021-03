Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Juventus: "All'andata abbiamo fatto 1-1 ma questa è un'altra partita, giochiamo contro una delle squadre più forti d'Italia, se non d'Europa, ci vorrà una grande prestazione. Noi ci proveremo e vediamo cosa succederà".



LA PARTITA - "In partite come queste devi stare concentrato sempre tutta la partita al cento per cento, soprattutto contro questi grandi campioni. Questo farà la differenza. Poi speriamo di creare qualche occasione in contropiede".