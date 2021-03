Vincere per dare continuità alle tre vittorie consecutive in campionato contro Spezia, Lazio e Cagliari. La Juventus non può più sbagliare, a partire dalla sfida di domenica contro il Benevento, per rimanere aggrappati alle speranze di rimonta scudetto. Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di ritorno di Serie A. Sarà Abisso ad arbitrare la gara dei bianconeri, di seguito il sestetto completo:



Abisso

Giallatini – Lo Cicero

Iv: Giua

Var: Banti

Avar: Vivenzi