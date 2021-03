L'episodio più dubbio del primo tempo di Juventus-Benevento è quello successo nei minuti finali, in cui Montipò si è portato il pallone fuori dall'area di rigore con le mani senza ricevere nessun cartellino. Proteste juventine e spiegazione d'Abisso raccontata da Sky: il portiere ha preso il pallone dentro l'area di rigore e di slancio se l'è portato fuori; per questo, non è stato ammonito. Diverso sarebbe stato se, invece, avesse preso il pallone con le mani già fuori dall'area. In questo caso però l'azione è stata interrotta da un'azione regolare del portiere - che inizialmente blocca il pallone in area e solo in un secondo momento se lo porta fuori - e per questo è stato assegnato un calcio di punizione diretto alla Juve ma senza cartellino per Montipò.