La sconfitta contro il Benevento vale anche un record negativo per la Juventus. Infatti, come ricorda il Corriere dello Sport, i bianconeri non perdevano in casa contro una neopromossa da gennaio 2013, contro la Sampdoria. Inoltre, non restava a secco di reti allo Stadium in Serie A da dicembre 2020 contro la Fiorentina, ultima sconfitta interna prima di quella di ieri contro la squadra di Inzaghi.