Il mercato estivo del Genoa potrebbe coinvolgere anche un ex giocatore della Juventus, ovvero Medhi Benatia. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Grifone avrebbe individuato in Andrea Conti del Milan il rinforzo giusto per le corsie laterali della difesa. Al centro, invece, proprio l’ex bianconero, che ieri si è svincolato dall’Al-Duhail.