Sospendiamo, per qualche minuto, il gioco al massacro.Molti, soprattutto ex calciatori (da Cambiasso a Mauro) criticano l'idea del ritiro.. E non tanto perché sia la panacea di tutti i mali, l'apriti sesamo di ogni porta. No, ma da qualche parte bisogna pur cominciare, un segnale va pur dato. Allanon se la sentono di dare il benservito ad, soprattutto per una questione di soldi e perché sarebbe la sconfessione della strategia del Presidente, del contratto temerario e imprudente offerto all' allenatore. Per altro è una specialità della casa: vedi alle voci, per non parlare die rinnovi capestro. Non se la sentono, ma siccome da qualche parte bisogna pur cominciare, è necessario scegliere nella platea dei “90 responsabili”, ovvero tutti, secondo quanto dice AndreaIl motore ha problemi, le vele pure, le scotte sono lise, ma se c'è una falla si ripara subito lo scafo a contatto col mare e la falla è la squadra a contatto col campo. Ora non è tempo di stabilire la rotta, di trovare il porto più vicino, a quello si penserà dopo. Va evitato il rischio del naufragio. Quindi, fare capire ai giocatori che è emergenza, che i giorni sereni, le pacche sulle spalle, i giochini a chi segna di più da fuori area alla Continassa, sono finiti non è sbagliato. Non è nemmeno sbagliato chiudere ogni colloquio su futuri rinnovi.Non è questo il tempo di progetti futuri e se, come si dice,