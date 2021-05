Sempre suggestivo ripercorrere, di giorno in giorno, quali avvenimenti riguardanti la Juventus siano accaduti nella stessa data anni prima. Ad esempio, oggi 6 maggio la Juve ha festeggiato ben due scudetti! Quello del 1984, firmato Platini, Trapattoni ma anche Paolo Rossi e tanti altri campioni: un titolo arrivato aritmeticamente grazie al pareggio per 1-1 con l'Avellino. E poi quello del 2012, il primo di Antonio Conte, il primo post-Calciopoli, giunto aritmeticamente grazie alla vittoria per 2-1 contro il Cagliari sul campo neutro di Trieste. Non solo il 5 maggio. Anche l'indomani rievoca dolcissimi ricordi!