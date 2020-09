Sono ben nove giocatori in esubero per la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri sono in attesa di cedere 9 giocatori: si tratta di Douglas Costa, Bernardeschi, Rugani, Ramsey, De Sciglio, Pjaca, Nicolussi Caviglia, Higuain e Khedira. Presumibilmente non tutti usciranno e un paio andranno in prestito, ma Paratici si muove e ascolta le offerte. Rescisso Higuain sarà il turno di Khedira, poi gli altri ma tramite cessione.