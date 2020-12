E' il capitano del Torino, Andrea Belotti, a vincere il premio in memoria dello storico capitano della Juventus, il più grande. Un derby nel derby quello per uno dei trofei che il Golden Boy di Tuttosport assegna, dedicato alla memoria di Gaetano Scirea, campione indiscusso e indimenticato, esempio di professionalità e rettitudine capace di superare barriere e fedi calcistiche. Lo scorso anno vinse Claudio Marchisio, quest'anno Andrea Belotti, icona del Toro moderno con i 100 gol in maglia granata festeggiati sabato contro l’Udinese. Il motivo? Lo spiega il quotidiano: "In realtà è molto di più di una icona per il mondo del Torino. Perché Belotti non è solo il capitano della squadra granata, è il simbolo di un modo di essere calciatore che attinge a radici antiche, in cui bisogna sempre dare il 100 per cento senza protestare contro gli arbitri per una punizione non fischiata o contro un avversario per un fallo di troppo ricevuto".



E' arrivato anche il messaggio di Belotti: "Volevo salutare in particolare la signora Mariella Scirea. Per me è una grandissima soddisfazione ricevere questo prestigioso premio per le motivazioni grazie alle quali mi è stato assegnato. Sicuramente saranno orgogliosi anche i miei genitori perché il rispetto, la lealtà e la cultura del lavoro sono gli insegnamenti che mi hanno dato. Colgo l’occasione per augurare a voi tutti un augurio per un sereno Natale nella speranza che nel 2021 ci si possa tornare ad abbracciare".