La Juventus era pronta a fare un'offerta al Cagliari per Raoul Bellanova dopo che il giocatore era stato acquistato dal Bordeaux. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com però ora l'Inter è piombato in vantaggio sul giocatore. La cifra per cui sarebbe disposto a cederlo il club sardo è circa 10 milioni di euro.