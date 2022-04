L'obiettivo di mercato della Juventus Raoul Bellanova attualmente in forza al Cagliari ha soltanto un obiettivo. Come riporta L'Unione Sarda il giocatore non vorrebbe ancora pensare al futuro ma vorrebbe solo concentrarsi sul Cagliari per raggiungere la salvezza. La corsa alla permanenza in Serie A passa proprio dalla sfida alla Juventus in cui il giocatore vorrà sicuramente mettersi in mostra.