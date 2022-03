La Juventus cambia sulle corsie, il primo nome caldo è quello di Raoul Bellanova che il Cagliari riscatterà dal Bordeaux per circa un milione di euro. Come riporta calciomercato.com però la Juventus vorrebbe assicurarsi il giovane di talento. La strategia sarebbe di pagarlo poco meno di dieci milioni al Cagliari con l'ipotesi di lasciarlo in prestito per una stagione in Sardegna in caso di salvezza. Per capirne di più saranno decisive queste ultime giornate di campionato.