Il portiere delWladimiroha parlato ai microfoni di Radio Serie A, per un'intervista in cui ha citato anche alcuni "colleghi". Ecco il suo racconto: "Nelle prime partite in cui incrociavo la, Wojciechè sempre venuto a farmi i complimenti per come stavo giocando e sentirselo dire da un portiere come lui è motivo di orgoglio. Con tutti i colleghi siamo obiettivi e non siamo invidiosi di chi fa meglio". L'estremo difensore ha poi aggiunto: "In Serie A i migliori portieri secondo me sono Maignan e l`accoppiata Szczesny-Perin. Io mi metto a metà classifica".