La Juventus era uno dei club che seguiva da tempo Kaloyan Kostov, difensore del 2004 del Septemvri Sofia, club bulgaro. Sul ragazzo c'era anche l'Inter, ma come scrive gong.bg, il giovane talento ha firmato con il Benfica, che ha così beffato i due club italiani. I bianconeri l'avevano messo nel mirino ma ora vireranno su altri giovani per pianificare il futuro, quando si parlata di talenti Paratici è sempre in prima fila.