Dalle parti di Firenze sono sicuri:lascerà subito la Fiorentina, direzione West Ham. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento a Londra, la Juventus rimarrebbe beffata dopo averci pensato per diverso tempo in questa sessione di mercato. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha già comunicato di non voler rinnovare, potrebbe andare via da Firenze a un prezzo ridotto rispetto al suo valore ma gli Hammers sono stati i più convinti ad affondare il colpo.