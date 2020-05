Dall'Inghilterra spunta una nuova concorrente della Juventus per Mauro Icardi. Secondo il Sun, il Chelsea sta pensando all’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al Paris Sain-Germain che ha un diritto di riscatto di 70 milioni. La Juve è alla finestra in attesa di capire con chi andare a parlare per fare un tentativo - con i parigini ci sono rapporti decisamente migliori rispetto a quelli tra Marotta e Paratici - il Chelsea fa sul serio ed è pronto a presentare un'offerta all'Inter inserendo tre contropartite, tra le quali c'è anche Emerson Palmieri che interessa proprio alla Juve.