Cengiz Under era uno dei giocatori ai quali la Juventus aveva pensato per la prossima giornata: sarebbe potuto essere l'esterno destro per sostituire uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, in uscita. L'accelerata decisiva però è arrivata da parte del Napoli, che con 25 milioni più 6 di bonus ha convinto la Roma a cedere il turco classe '97. Uno scenario che può spianare la strada alla Juve per Jeremie Boga, l'esterno del Sassuolo - anche lui '97 - sul quale, oltre ai bianconeri, c'era anche il Napoli.