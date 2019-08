"Per noi è un vero affare", così Jochen Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04, avrebbe di fatto scritto la parola fine sulla telenovela che riguarda Juan Miranda, terzino classe 2000 del Barcellona accostato con forza alla Juventus in queste ultime settimane di mercato. Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania, l'affare è di fatto concluso e il terzino sinistro volerà presto a casa Schalke per le visite mediche e l'ufficialità del trasferimento. I bianconeri, nel frattempo, abbandonano la pista Miranda, ma non l'asse di mercato con il Barcellona.