Secondo quanto riportato da Sky Sport il West Ham è molto vicino a. E se l'affare dovesse andare in porto sarebbe una beffa per la Juventus che aveva pensato da tempo al difensore serbo in scadenza di contratto nel 2022 con la Fiorentina. Tra il club viola e gli Hammers ballano tre milioni di euro, una cifra non impossibile da colmare con il difensore che potrebbe trasferirsi a Londra già nei prossimi giorni. Da capire se arriverà la contromossa da parte della Juventus, ma non è escluso che i bianconeri restino così con quattro centrali più il 2022 Dragusin.