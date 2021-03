L'avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco non sta andando benissimo. Arrivato in Germania nella scorsa estate in prestito dalla Juventus, il brasiliano non ha convinto del tutto la dirigenza del club tedesco che probabilmente non riscatterà il giocatore. Douglas è quindi destinato a rientrare alla Juventus che valuterà il suo futuro e potrebbe inserirlo in qualche scambio. In questi mesi il giocatore è entrato nel mirino del Gremio, ma per il suo ritorno in Brasile c'è un grande ostacolo legato all'ingaggio dell'ex Shakhtar ancora di proprietà dei bianconeri.