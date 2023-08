Le indiscrezioni di oggi parlano di un possibile nuovo tentativo per Dusan, sempre più al centro del mercato. Ma c'è un altro motivo per cui ilpotrebbe incrociare a breve la strada della, ovvero la situazione di Ryan, tornato nel mirino dei bianconeri che lo seguono da anni e che avevano già parlato di lui a lungo con il compianto Mino Raiola. A questo punto, come riflettono i colleghi di Calciomercato.com, non è nemmeno escluso che le due questioni - quella dell'attaccante serbo e quella del centrocampista olandese classe 2002 - possano anche intrecciarsi all'interno di una stessa operazione...