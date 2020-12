Il mercato della Juventus si intreccia con quello del Bayern Monaco. Il club tedesco continua a monitorare l'esterno offensivo del Chelsea Hudson-Odoi, al quale avevano già pensato i bianconeri quando c'era Sarri in panchina. Dopo essere stato vicino a portarlo in Germania nell'ultimo mercato, il Bayern potrebbe fare un nuovo tentativo nella prossima sessione. Tutto però dipende dal futuro di Douglas Costa, arrivato in prestito a Monaco come alternativa a Hudson-Odoi: se i tedeschi dovessero rinunciare a riscattare il brasiliano - che tornerebbe a Torino - potrebbero andare di nuovo sull'esterno del Chelsea.