L'avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco stenta a decollare. Il brasiliano, arrivato in prestito dalla Juve, sta facendo fatica e il club non è soddisfatto del suo rendimento. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport difficilmente il Bayern deciderà di riscattare Douglas per il quale la Juve chiede circa 20 milioni di euro. Non solo: tra le varie ipotesi sul futuro del brasiliano ce n'è anche una secondo la quale il club tedesco sta pensando di anticipare la fine del prestito prevista per la fine della stagione.