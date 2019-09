Maurizio Sarri ritrova un titolarissimo per la sfida contro il Bayer Leverkusen. Alex Sandro, infatti, è tornato ad allenarsi dopo il permesso ottenuto dalla società per andare in Brasile a seguito di un lutto familiare. Il brasiliano è tornato alla Continassa dopo aver saltato l'allenamento di venerdì e la partita casalinga contro la Spal. Contro il club tedesco in Champions l'ex Porto è destinato a tornare tra i titolari con Matuidi che sarà a disposizione per giocare in mezzo al campo, come mezzala sinistra.