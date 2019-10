La Juventus ospita il Bayer Leverkusen e, come consuetudine in Champions, l'ora di pranzo è riservata agli incontri ufficiali tra le due delegazioni societarie e tra i membri della UEFA che assisteranno al match dalla tribuna dell'Allianz. Il primo ad arrivare, sponda Bayer, è stato il direttore sportivo delle aspirine, come riportato dal nostro inviato a Torino., contrariamente a quanto ci si aspettasse. Il presidente della Juventus è infatti volato a Detroit ed ha così dato forfati all'impegno istituzionale.