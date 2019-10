Un’uscita avventata nel finale fa venire i brividi allo Stadium. È l’unica insicurezza.Fa gli straordinari ma la corsa è sempre costante. Propizia il gol del vantaggio. Dietro cresce nonostante il giallo che si becca nella ripresa.Per continuità è il miglior calciatore della Juve in questo primo mese e mezzo.Cresce insieme a BonucciTorna a giocare dopo i problemi famigliari che lo hanno costretto a tornare in Brasile. Non è ancora al 100% e c’è da capirlo. Qualche imprecisione di troppo.Sempre al posto giusto nel momento giusto ma in fase difensiva a volte fa fatica a scalare per dare una mano a Cuadrado (Bene nel breve e nel lungo. Verticalizza e allarga. Poi pressa alto. A immagine e somiglianza di Sarri.Torna a fare la mezzala. Sembra meno lucido del solito ma non per questo corre meno.Prende le misure nel primo tempo, accelera nella ripresa e segna un gol importante. Per il risultato ma anche per la testa. Esce applauditissimo (Il gol che porta in vantaggio la Juve è semplice solo in apparenza. Corre dietro a tutti i palloni, scambia bene con Cristiano. Fa l’assist per Bernardeschi. Indemoniato. (Assist per Ronaldo)Un po' arrugginito. Nel primo tempo sbaglia tanti tocchi, nella ripresa si mangia il gol del possibile 2-0 che però arriva subito dopo grazie anche ad un bel fraseggio tra lui e il Pipa. Ne sbaglia un altro prima di metterla finalmente dentroLa Juve vince la prima partita di coppa senza mai soffrire in difesa e creando tante palle gol. Ne mette dentro tre e tanto basta e avanza per battere il Bayer e balzare in testa alla classifica assieme all’Atletico.Hradecky 5.5; Tah 4.5, S. Bender 5.5, Wendell 5; Baumgartlinger 6, Aranguiz 5.5 (79’ Sinkgraven s.v); Wiser 5.5, Havertz 5, Demirbay 5.5 (46’ Amiri 5.5), Volland 5.5; Alario 5 (68’ Paulinho 5.5). All. Bosz 5.5