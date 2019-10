Serata da musichetta di Champions, quella che fa venire i brividi solo a pensarci. La Juventus torna in campo, due settimane dopo il 2 a 2 di Madrid, per confermare le sensazioni di crescita che si sono viste proprio dal pareggio contro la squadra di Simeone in avanti (Verona a parte). Così, con il Bayer Leverkusen in arrivo a Torino, c'è poco tempo per i calcoli e ancor meno per particolari esperimenti. Maurizio Sarri andrà sul sicuro, con una formazione che vedrà in campo il miglior 11 possibile, con il 4-3-1-2 ancora da padrone.



L'unico dubbio riguarda l'attacco, dove però, a Dybala, dovrebbe preferire Gonzalo Higuain. Per il resto, bianconeri che dovrebbero scendere in campo con questi effettivi: ​Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Khedira,Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain. Le emergenze sui terzini non lasciano scampo ad alternative, con Cuadrado che si sacrificherà in fascia ed Alex Sandro di rientro dal Brasile dopo il lutto familiare. Così, Matuidi può tornare in mediana con Pjanic e Khedira di supporto. Confermato, infine, CR7 in avanti, segno che lo stop di Brescia non abbia lasciato particolari strascichi. La gara andrà quindi in scena dalle 21.00 e sarà possibile vederla su Sky Sport 1 per gli abbonati e su Canale 5 in chiaro, ma anche seguirla su IlBianconero.com con la diretta live dell'evento.



PROBABILE FORMAZIONE



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Khedira,Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain



DIRETTA TV

Sky Sport 1

Canale 5