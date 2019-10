Higuain-Ronaldo davanti, Dybala in panchina. In difesa torna Alex Sandro con Cuadrado sulla destra. Si torna al 4-3-3 rispetto alle precedenti due uscite, con Federico Bernardeschi nel tridente d'attacco e non Aaron Ramsey da trequartista. Maurizio Sarri se la gioca così contro il Bayer Leverkusen. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Khedira,Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-1-2): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Demirbay, Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz; Alario, Volland. All. Bosz.