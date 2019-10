Your browser does not support iframes.

Niente mugugni, niente ansie. Solo tanta gioia per i tifosi bianconeri dopo Juventus-Bayer Leverkusen: il rotondo (e finalmente convincente) successo per 3-0 dei ragazzi guidati da Sarri in Champions League ha mandato in tilt i social network nelle ore successive alla gara. Se qualcuno era pronto a muovere qualche timida critica a Federico Bernardeschi e persino a Cristiano Ronaldo, non particolarmente brillanti contro i tedeschi, i gol messi a segno dai due hanno smorzato ogni possibile tentazione. Tra i più applauditi (virtualmente) com’è ovvio Juan Cuadrado e Gonzalo Higuain: quest’ultimo, sottolinea qualcuno, si appresta ad affrontare proprio quell’Inter in virtù della quale - per interposto Icardi - sembrava vicino a lasciare Torino in estate…