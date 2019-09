Una partita da non perdere quella tra Juventus e Bayer Leverkusen, in programma per martedì alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. E c'è un'ottima notizia per tutti i tifosi bianconeri: la sfida sarà visibile anche in chiaro, su Canale 5. Oltre a Mediaset, però, la partita sarà come tutte le altre anche in programma su Sky Sport e in streaming su Mediaset Play, Sky Go e Now TV. Per la diretta testuale, la moviola, le pagelle e tutte le analisi appuntamento invece, come sempre, su ilBiancoNero.com.