Il Bayer si presenta a Torino consapevole delle sue chance, ma senza abbattersi per aver cominciato male il cammino di Champions all'esordio contro la Lokomotiv. I tedeschi, infatti, cercano punti e per farlo il tecnico Bosz non dovrebbe rinunciare al proprio credo calcistico. La formazione titolare dovrebbe quindi essere ​Hradecky; L Bender, Dragovic, Tah, S Bender, Wendell, Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri, Havertz, Alario, come ripropone La Gazetta dello Sport, con la difesa a tre composta da Bender, Tah e Dragovic ed il tridente offensivo che vedrà agire Amiri e Havertz dietro Alario, nel 3-4-2-1 marchio di fabbrica delle aspirine.



Ci sono però ancora dei dubbi da sciogliere, che potrebbero invertire anche la disposizione in campo del Bayer: Corsport e Tuttosport, infatti, rilanciano l'opzione 4-2-3-1, con Dragovic out e dentro Volland, che agirebbe da punta davanti al terzetto Amiri-Havertz-Alario. Una disposizione che garantirebbe maggiori coperture, ma anche più propositività davanti: in tal caso, le responsabilità di dare equilibrio verranno affidate più che mai ai mediani ​Aránguiz e Baumgartlinger.