Dal sito dellaLo Juventus Museum ricorderà a lungo la data di sabato 1 aprile. E' stato infatti battuto il record di visitatori all'interno del museo bianconero, che resisteva dal 23 aprile 2017.3527 visitatori: questo è il nuovo record per il Museum, che aprì i battenti quasi 11 anni fa, nel 2012. Il precedente primato era di 3409, appunto, in occasione di un matchday del 2017, Juve-Genoa.A proposito di matchday, ieri, in occasione di Juve-Verona, ben 1217 persone hanno abbinato alla visita del Museo il Tour dell'Allianz Stadium.UN ECCELLENTE 2023Si conferma dunque un grande 2023 per la casa della leggenda bianconera, che continua ad attrarre visitatori con il suo mix di tradizione e innovazione: lo scorso 7 gennaio varcarono le porte ben 3322 visitatori, terzo dato di sempre.