Quanto vale battere il Porto? Il conto arriva dalle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola. L'accesso ai quarti potrebbe aiutare il bilancio, che viaggia verso una chiusura in rosso di oltre 200 milioni: se dovesse passare con i lusitani, il club bianconero porterebbe a casa 10,5 milioni con ulteriori premi da 12 milioni per le semifinali. 15 per la finale, invece, ed eventualmente 19 milioni per la vittoria nella Coppa. 56,5 milioni di euro all'orizzonte, con l'aumento eventuale del market pool. Insomma, non è solo una questione di cuore. Anzi...