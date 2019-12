La Juve è in prima pagina nei maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. "Juve batte NBA" è il titolo principale di Tuttosport che analizza gli stipendi di tutti gli sport professionistici. Bianconeri terzi, davanti solo Real Madrid e Barcellona. Costi elevati e conti che il club sta cercando di far quadrare tentando (anche) di scambiare Emre Can con Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è il nome caldo per il mercato di gennaio il PSG lo ha pagato 47 milioni appena un anno fa e adesso lo valuta 15 milioni in più di Can, ormai fuori dal progetto della Juve. Paredes però rappresenterebbe comunque un rinforzo per il centrocampo di Sarri anche se pure l'Inter sembra, destinata a rinforzare la linea mediana con l'ex Juve Arturo Vidal. Sono loro i "colpi scudetto" in prima pagina su il Corriere dello Sport.



