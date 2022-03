Juve batte Inter 11 a 8. No, non è un pronostico particolarmente fantasioso per il Derby d'Italia di domenica, ma un dato di fatto. A Qatar 2022 i bianconeri vedranno impegnati tre giocatori in più rispetto ai rivali nerazzurri, nonostante un numero minore di stranieri in rosa (13 contro 17 per la precisione). A fare il punto della situazione è Tuttosport, che ricorda come l'unico Nazionale della Vecchia Signora a non essersi qualificato per il Mondiale sia stato il colombiano Juan Cuadrado, visto il passaggio degli USA - nonostante la sconfitta patita nella notte contro la Costa Rica - di Weston McKennie.

Con il gruppo azzurro ormai fuori dai giochi, tra i bianconeri hanno già festeggiato per il traguardo tagliato dalle rispettive selezioni Wojcech Szczesny (Polonia), Matthijs De Ligt (Olanda), Arthur, Alex Sandro e Danilo (Brasile), nonchè Adrien Rabiot (Francia), Denis Zakaria (Svizzeria), Dusan Vlahovic (Serbia) e Paulo Dybala (Argentina), che fino a giugno resta comunque un giocatore della Juve. Tra le file dell'Albiceleste anche Matias Soulé, che difficilmente potrà conquistarsi un pass per il Qatar ma chissà.

Nella squadra di Scaloni, invece, ci saranno sicuramente gli interisti Lautaro Martinez e Joaquin Correa, due degli otto giocatori di Simone Inzaghi che avranno la possibilità di disputare la maggior competizione calcistica: oltre a loro Stefan De Vrij e Denzel Dumfries (Olanda), Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (Croazia), Robin Gosens (Germania) e Matias Vecino (Uruguay).