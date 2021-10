La Juventus oggi ha battuto in amichevole 2-1 l'Alessandria, in una partita molto particolare: bianconeri in vantaggio a Vinovo per quasi tutto il match, poi pari ospite nel finale, ma proprio all'ultima azione nel recupero ecco la zampata vincente di Chibozo! Una gara da rivivere anche attraverso le immagini dei canali ufficiali della Juve.

Qui di seguito il post del club dopo la vittoria di oggi in amichevole contro i Grigi: