"Pranzo domenicale con la Juve. I bianconeri ospitano infatti la Sampdoria nel “lunch-time match” della sesta giornata di Serie A. E, per preparare la sfida con i blucerchiati, gli uomini di Massimiliano Allegri sono scesi in campo questa mattina al JTC.Seduta basata su esercitazioni sulla fase di non possesso palla, chiusure e pressing con una parte finale dedicata al lavoro per reparti.Domani allenamento in programma al mattino, seguito dalla conferenza stampa di Mister Allegri, in diretta su Juventus TV dalle 14:30."