Mancano ancora le decisioni dell' Uefa e poi il quadrosarà più chiaro. Archiviata la giustizia sportiva, in fase di archiviazione la Superlega, confermato, rimandato, promosso Ds GiovanniInsomma, per quanto riguarda i movimenti interni. Continuità con cosa? Secondo, un direttore generale on la testa sulle spalle, con “l'ottimo lavoro fatto quest'anno”. Certo dipende dal contesto e dal bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma non crediamo che il 2022-2023 passerà alla storia come uno dei migliori anni juventini,Avrà pure tenuto la barra dritta Allegri, però, di nuovo,. Anzi c'era chi, a un certo punto (quando la squadra inanellava qualche buon risultato di seguito) sosteneva che l'assedio compattava la Juve. E invece non è stato così. Intanto la Juve ha cominciato, ancora lontana da Chiné e soci, a naufragare fin dall' inizio. Un mercato sbagliato, alcuni prestiti cervellotici (Rovella, Cambiaso...), una preparazione scarsa, l'hanno da subito messa in crisi. La “vergogna” di Haifa la crisi l'ha certificata. Si potrebbe continuare così, tra un basso continuo (i 5 goal rimediati dal Napoli, una Conference balbuziente, le sconcertanti sberle prese col Monza ecc.) e qualche acuto estemporaneo, sempre all' insegna dell'equazione poco gioco uguale a poco risultato.Per indorare la pillola si dice che, sul campo, la squadra ha fatto due punti in più dell' anno scorso, riuscendo ad arrivare terza.. Intendiamoci: non si deve vincere sempre, si può anche restare fuori dall' Europa, ma balbettare tre anni in crisi d'identità, con campagne acquisti sostanzialmente impostate su parametri zero spompati o che prendono le misure al terzo campionato, al cappio di contratti scapestrati, non può essere “un ottimo lavoro”.E se Allegri è un costoso minestrone ormai riscaldatissimo, se il cordone va - comprensibilmente - stretto dopo milioni pompati in aumenti di capitale, capiamo la necessità di vedere il bicchiere mezzo pieno e usare una delle tante parole magiche del presente:Verso dove?. Manna avrà fatto anche lui un ottimo lavoro, negli anni alla Primavera e poi alla U-23, che, per altro, non hanno vinto gran che. Ma, la situazione era tale cheora sembrano o sono proposti come salvatori della patria.Confidiamo, dunque, che questo sia davvero un anno di transizione, con le necessarie calmierature delle aspettative, con meno sbornie da parametri zero e stipendi eccessivi, col coraggio di provare a far giocare la squadra senza i troppi calcoli e saper trarre dalle sconfitte le lezioni necessarie.