A Cremona c'era stato l'esperimento Soulé, poi Mckennie e la scelta - non ripagata - di Chiesa contro il Napoli. Ecco allora di nuovo lo statunitense e infine De Sciglio nel tracollo con il Monza. Adesso però basta, terminate le settimane di tentativi non riusciti; la corsia destra ha ritrovato il suo padrone.Ne ha fatti quasi 90 ieri sera. Poi è stato costretto a uscire perché stremato. La squadra di Allegri ha mostrato una delle migliori versioni di sé stessa, ripetendo più o meno lo stesso copione di quanto successo in campionato contro la Lazio.o ma con una grossa giustificazione. Ovvero di non poter mai riposare perché in questa Juve, con l'ormai consolidato 3-5-2, un altro Cuadrado Allegri non ce l'ha. Se dall'altra parte Kostic viaggia come fosse su un binario,. Pochi mesi ancora e poi sarà quasi certamente addio, dopo tanti anni e tante gioie. Un motivo in più per fare bene da qui al termine della stagione. L'ultimo grande sforzo che Allegri e la Juve chiedono a Juan. L'esterno sul mercato non è arrivato e le alternative non esistono. Tutto nelle mani di Cuadrado.