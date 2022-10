Il problema c'era, il problema è rimasto. Quello del terzino sinistro in casa Juve. Perché alla fine in Continassa hanno deciso di dare fiducia ancora ad Alex Sandro. O per meglio dire, con il brasiliano che non ha mai aperto all'ipotesi di cessione prima della scadenza di fine stagione del super-contratto da 6 milioni netti più bonus, margini per grandi investimenti in quella casella non ce ne sono stati. Con Max Allegri che comunque ha capito di poter ancora puntare su di lui come terzino sinistro titolare, il campo poi ha fatto capire quanto questa fosse una scelta sbagliata: persi gli obiettivi Owen Wijndal, Destiny Udogie, Renan Lodi, alle spalle di Alex Sandro è rimasto quindi il solo Mattia De Sciglio che almeno fisicamente si è confermato poco affidabile nonostante il rinnovo della scorsa stagione. Così, la vera soluzione è sembrata essere quella di un cambio di sistema, per puntare tutto su Filip Kostic a tutta fascia, provando a riciclare lo stesso Alex Sandro da centrale nella difesa a tre come rivisto nel derby. Ma interventi, massicci, sul mercato ormai non sono più procrastinabili: sicuramente a giugno arriverà almeno un terzino sinistro, colpo magari da raddoppiare. E pure a giugno non sono esclusi interventi. Tra obiettivi low cost, prime scelte e giovani già in orbita da valutare.Scopri tutto in gallery