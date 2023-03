Il primo Family Day dell’Academy di Abu Dhabi con ospite speciale, il nostro Andrea Barzagli pic.twitter.com/B5NXMEdsux — JuventusFC (@juventusfc) March 26, 2023

L'ex calciatore dellaAndreaè stato ambasciatore dei colori bianconeri ad Abu Dhabi, come racconta il club sui suoi canali ufficiali.IL COMUNICATOIl 17 marzo 2023 la splendida New York University di Abu Dhabi è stata teatro di un evento speciale. Un “Family Day” all’insegna del calcio e con un ospite d’eccezione: Andrea Barzagli.Si tratta del primo Family Day dell’Academy di Abu Dhabi, dedicato a bambini e ragazzi iscritti all’Academy stessa. L’evento si è svolto interamente in campo, con la partecipazione di più di 140 giocatori impegnati in un torneo e 300 genitori in tribuna a condividere le emozioni dei propri figli.Ad aprire l’evento il saluto di Andrea Barzagli, seguito poi da quello dell’ambasciatore italiano ad Abu Dhabi e del partner dell’Academy.Barzagli, poi, ha partecipato alle attività di campo, intrattenendosi con tutti i gruppi impegnati nelle varie partite e dando a tutti i bambini, dai più grandi ai più piccoli, consigli e suggerimenti che, sicuramente, non dimenticheranno mai.Al termine della giornata proprio Barzagli ha consegnato una medaglia a ciascun iscritto, con annessa foto ricordo.Si tratta del primo passo dell’Academy verso un'espansione ad Abu Dhabi nella prossima stagione.