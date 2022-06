Andrea Barzagli, ex colonna della Juve, ha parlato così di Federico Gatti: "L’ho visto giocare poche volte, però ne ho discusso con alcuni addetti ai lavori e me ne hanno parlato tutti molto bene. Detto questo, per entrare nel gruppo Juve servono personalità e credibilità. Da queste doti capiremo quanto è pronto. Se è un ragazzo che merita avrà sicuramente il suo spazio e me lo auguro anche per il calcio italiano visto che siamo un po’ carenti in quel ruolo".