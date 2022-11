L'ex difensore dellaha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del momento bianconero: "Quello che dà più all’occhioIn realtà la squadra ha sempre incassato poco, visto che con 7 reti è la miglior difesa del campionato, però all’inizio era più leggera e concedeva più situazioni. Ora fa prestazioni molto toniche, più vicine al Dna della Juventus più recente:che però puntano entrambi alla compattezza difensiva. Però devi per farlo avere i giocatori giusti: la voglia di sacrificarsi si può allenare"."Il cambio di modulo ha dato più equilibrio: se giochi a quattro devi avere anche terzini di spinta, Kostic a tutta fascia ha più spazio e anche Cuadrado ne sta beneficiando. Allegri a tre ha ritrovato Alex Sandro, Danilo è diventato un punto fermo, Bonucci e Bremer sono sempre una garanzia"."Con il confronto:ti permette di ritrovare la spinta per vincere partite sporche che però ti ridanno fiducia. La Juve ha un allenatore di grande esperienza come Allegri e alcuni uomini preziosi nello spogliatoio»."Finora il Napoli è stato nettamente superiore a tutti per gioco e risultati, ma dopo il Mondiale si aprirà un secondo campionato: mancherà più di metà girone ed è un’incognita per tutti, perché non si sa come torneranno i giocatori.sarà importante partire bene ma credo che la Juve possa ancora competere per lo scudetto».PARAGONE CON IL 2015 - "Momenti diversi e squadre diverse: noi rispetto alla Juve di oggi sentivamo di più la necessità di vincere, perché venivamo da 4 scudetti, ed eravamo i favoriti. Quest’anno ci sono tante squadre competitive: nella mia griglia estiva c’erano anche il Milan, che ha pagato la Champions e l’inserimento dei nuovi, e l’Inter, che ha avuto momenti di squilibrio in cui ha lasciato punti».