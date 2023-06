Andrea Barzagli può tornare alla Juve e nello staff bianconero, dopo esserci stato solo per pochi mesi quando c'era Maurizio Sarri in panchina. C'è già stato qualche contatto da quanto riporta La Stampa e l'amicizia con Allegri può essere un fattore per far si che l'ex difensore riabbracci il mondo Juve. Barzagli in questi anni ha preso sia il patentino Uefa A che quello Uefa Pro e nell’agosto 2021 è stato nominato assistente delle giovanili della nazionale italiana, spaziando dall’Under 15 all’Under 20.Come sappiamo, Allegri non potrà più contare su Paolo Bianco, che sarà l'allenatore del Modena e Barzagli potrebbe proprio prendere il suo posto.